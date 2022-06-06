أوابك: نجاح الدول العربية في مشاريع الهيدروجين يمكنها من لعب دور مهم بالسوق

كتبت - مروة الغول

ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين الربع الأول 2022، أن العزم الدولي للاستثمار في مشـاريع إنتاج واستخدام الهيدروجين بات واضـحاً، وقد تم تجسيد ذلك، من خلال ارتفاع عدد الدول التي أعدت خططا واستراتيجيات وطنية للهيدروجين، إلى 40 دولة.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن بعض الدول العربية كانت حاضـرة وبقوة في المشهد العالمي للهيدروجين، واستطاعت في خلال فترة وجيزة توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء الدوليين في مجال إنتاج واستغلال الهيدروجين ، في خطوة تعكس الإرادة الحقيقية نحو تعزيز الحوار والتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية والدول الأجنبية، التي تربطهم بها علاقات اقتصـادية راسخة، وقد أسفر ذلك عن الإعلان عن حزمة ضخمة من المشـاريع بإجمالي 38 مشروعاً والتي جاءت " بمحفظة متنوعة " شملت مشاريع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ( 23 مشروع ) ، ومشاريع لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء ( 9 مشاريع ) ، و 5 مشـاريع لتطبيقات الهيدروجين في مجال النقل البري والبحري والجوي.

واستطرد التقرير، الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بالمنظمة، أنه لا شـك أن نجاح الدول العربية في تجسيد هذه المشاريع، سيمكنها من لعب دور هام في السوق العالمي، والظفر بحصة جيدة من هذا السوق الواعد لتضيف إلى موقعها الريادي في أسواق الطاقة دوراً جديداً كمصـدر للهيدروجين بجانب دورها التاريخي كمصـدر عالمي لإمدادات النفط والغاز منذ عدة عقود.