أهالي قرى غرب سهيل وأسوان يشكرون الرئيس على إدراجهم ضمن مشروعات حياة كريمة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

وجه أهالى قريتى غرب أسوان وغرب سهيل، شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على إدراجهما ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" واعتبروها مشروعات غير مسبوقة ستنقل المنطقة للأفضل، كما أشاد الأهالى بالجهود المبذولة من محافظ أسوان لدفع العمل بهذه المشروعات وتذليل كافة العقبات لسرعة تنفيذها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لفريق عمل وحدة حياة كريمة بقيادة المهندس ناجح مصطفى، لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية داخل قريتى غرب أسوان وغرب سهيل بمرافقة نائب رئيس المدينة لشئون القرى محمود بهاء ، وأيضاً محمد ربيع رئيس قرية غرب أسوان ، و محمد عبدالمنعم رئيس حى جنوب ، بجانب مسئولى الشركات المنفذة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح ناجح مصطفى بأنه مدرج تنفيذ العديد من المشروعات بقرى غرب أسوان وغرب سهيل وخاصة مشروع الصرف الصحى الذى يصل تكلفته إلى 250 مليون جنيه و سيستفيد منه 30 ألف نسمة ، و يضم محطة المعالجة المقامة على مساحة 13 ألف م2 بطاقة إستيعابية تصل ما بين 200 إلى 300 م3 / يوم ،بالإضافة عدد 2 محطة رفع وخطوط طرد وشبكات إنحدار ووصلات منزلية موزعة على 21 نجع ، وهو الذي يتوازى معه تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية غرب سهيل بتكلفة 200 مليون جنيه ويضم محطة معالجة على مساحة 13 ألف م2 ، وبطاقة ٣٠٠٠ م٣ /يوم وتضم ١٢ حوض ، وسيستفيد منها أكثر من 15 ألف نسمه.

وأكد، أن العمل بهذه المشروعات مستمر وسط دعم لجان التنمية المتكاملة بغرب سهيل والتي تعهدت بعدم الإعتراض على تنفيذ أي مشروع حيث أن دخول خدمة الصرف الصحى حلم أنتظرو تحقيقه بأكثر من 30 عاماً .



قرى غرب سهيل وأسوان يشكرون على إدراجهم ضمن مشروعات حياة كريمة (1)



قرى غرب سهيل وأسوان يشكرون على إدراجهم ضمن مشروعات حياة كريمة (2)



قرى غرب سهيل وأسوان يشكرون على إدراجهم ضمن مشروعات حياة كريمة (3)



قرى غرب سهيل وأسوان يشكرون على إدراجهم ضمن مشروعات حياة كريمة (4)



قرى غرب سهيل وأسوان يشكرون على إدراجهم ضمن مشروعات حياة كريمة (5)



قرى غرب سهيل وأسوان يشكرون على إدراجهم ضمن مشروعات حياة كريمة (6)



قرى غرب سهيل وأسوان يشكرون على إدراجهم ضمن مشروعات حياة كريمة (7)

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أثناء الإجتماع الدورى لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " بضرورة قيام المسئولين بالمرور الميدانى اليومى للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ بهذه المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام للإسراع بهذه المعدلات طبقاً للبرامج الزمنية المحددة.