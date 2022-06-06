أهالى قرية الزعفران بكفر الشيخ يشيعون جثمان طالبه الثانوية ووكيل الأزهر ينعيها

كفر الشيخ- محمد سليمان

شيع أهالي قرية الزعفران، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، جنازة طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، والتي توفيت متأثرة بأزمة قلبية مفاجأة اليوم، ودُفن الجثمان بمقابر القرية.



ومن جانبها، أصدرت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بيانا، قالت فيه: بمزيد من الحزن والأسى تنعى كافة القيادات والعاملين بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ بقيادة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة؛ وفاة الطالبه شيماء محمد عبد الهادى الصعيدي، المقيمة بقرية الزعفران.



وتابع بيان أزهر كفر الشيخ، بأن الفقيدة طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، بمعهد فتيات الحامول الثانوي بالقسم العلمي، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



وأضاق بيان الأزهر الشريف بمحافظة كفر الشيخ، أنه جرى إخطار الدكتور عبدالناصر الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، من قبل لجنة الامتحانات بأنه في أثناء قيام أهلية الطالبة بإيقاظها، اليوم الإثنين، لأداء الامتحانات لم تستقيظ، وتم نقلها إلى مستشفى الحامول المركزي، وبالكشف الطبي عليها تبين وفاتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة أزمة قلبية مفاجأة ليجري تشيع جثمانها بقرية الزعفران، التابعة لمركز الحامول في جنازة كبيرة حضرها أهالي القرية والقري المجاورة.









