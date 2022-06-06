أنت المتضرر الأول إذا لم تبلغ عن سرقات التيار الكهربائى..اعرف السبب

كتبت ــ رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه بعض الأضرار التى تقع على المواطنين بسبب سرقات التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة القومية، ويشعر بها مستهلك الكهرباء قبل الدولة، فهو المتضرر الأول بسبب الانقطاع وضعف الجهد والتذبذ المستمر فى التيار، وخاصة خلال أشهر الصيف، وفيما يلي الأضرار التي تقع على المواطن بسبب سرقات التيار :

1- زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائي.

2- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

3- تذبذب في الجهد الكهربائي و الذى قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية.

4- التأثير علي دراسات أسعار بيع الكهرباء.

وفيما يلي العقوبات والغرامات التى حددها قانون الكهرباء :

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.

- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.