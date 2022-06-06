اليوم السابع
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أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين تتراوح ما بين 150 و180 جنيها للكيلو

الإثنين، 06 يونيو 2022 06:00 ص
أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين تتراوح ما بين 150 و180 جنيها للكيلو لحوم ارشيف
كتب - إسلام سعيد

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تشهد أسعار اللحوم بكافة أنواعها، استقرارا واضحا في الأسواق اليوم الإثنين 6-6-2022، حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي، ما بين 150 و180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار بحسب المناطق السكنية وبين المحافظات، حيث تباع بـ 130 إلى 140 جنيها في بعض المناطق.

 

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو.أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 90 إلي 105 جنيهات، والكبدة المستوردة بين 70 جنيها إلى 97 جنيها.

 

وتواصل أجهزة الدولة طرح كميات كبيرة من اللحوم فى الأسواق، وكذلك السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، من أجل توفير ما تحتاجه الأسواق من كميات بمحافظات مصر المختلفة، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الأسعار ويعمل على استقرار الأسواق.


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