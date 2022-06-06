أسعار العملات اليوم الاثنين 6-6-2022 أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 6-6-2022، ببداية التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 18.60 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، وأما الريال السعودي سجل 4.95 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 23.20 جنيه للشراء، 23.40 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 18.60 جنيه للشراء، و 18.66 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، 19.92 للشراء، 20.03 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 23.20 جنيه للشراء، 23.40 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.95 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.