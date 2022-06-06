اليوم السابع
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الإثنين، 06 يونيو 2022 10:41 م
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أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 1005 جنيهات

الإثنين، 06 يونيو 2022 09:29 م
أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 1005 جنيهات اسعار الذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب في التعاملات المسائية بالسوق المصري تراجع بحوالي 5 جنيهات بعد استقرار ملحوظ على مدار اليوم، وجاء هذا التراجع مع هبوط سعر أونصة الذهب الي مستوي 1842 دولار مقابل 1855 دولار  وهو ما أثر على سعر الذهب بسوق الصاغة
 
وأعلنت شعبة الذهب في الغرفة التجارية هبوط أسعار المعدن الأصفر في التعاملات المسائية، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1005 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار 18 يسجل 862 جنيها وبلغ سعر عيار 24 وهو عيار ذهب السبائك  1148 جنيها للجرام وأخيرا سعر الجنيه الذهب 8046 جنيها.
 
وهناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.
 
 
 الطلب على المعدن النفيس متذبذب في مصر ويشهد تغيرات عدة في ظل هبوط الأسعار من مستويات 1250 إلي 1000 جنيها، وهو ما جعل البعض يتخذ قرارا بإعادة البيع وذلك تجنبا للتعرض للخسائر، إذ بلغت خسائر الذهب 250 جنيها تقريبا خلال شهر 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

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أسعار الذهب فى مصر

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الذهب


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