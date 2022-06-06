اليوم السابع
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أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين.. سعر البيع للمستهلك بين 39 إلى 42 جنيها

الإثنين، 06 يونيو 2022 08:00 ص
أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين.. سعر البيع للمستهلك بين 39 إلى 42 جنيها دواجن ارشيف
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الدواجن في المزارع اليوم الإثنين عقب ارتفاعها بشكل محدود وطفيف للغاية، بقيمة تتراوح بين جنيه إلى جنيهين بتعاملات أمس الأول، وبلغ سعر البيع تسليم أرض المزرعة، ما بين 31 إلى 33 جنيها للكيلو الفراخ البيضاء.

 

وتراوح سعر البيع للمستهلك بين 39 جنيها إلي 42 جنيها، وقد يختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك مع عودة الاستقرار للسوق بعد انضباط الطلب وهدوء وتيرة قفزة أسعار الأعلاف بعد ارتفاع الدولار الأمريكي.

 

وفي ذات السياق تشهد أسعار البيض استقرارا ملحوظا عند 48.5 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، والبيض الأحمر 52.5 جنيه ويصل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيها مقابل مستويات 66 جنيها في شهر رمضان.

 

أسعار الدواجن والبيض تختلف من منطقة إلى أخري، وفق تكليف النقل بين المحافظات ومن بين المزارع إلى الأسواق، كما يضاف على الأسعار مكاسب التجار.


أسعار الدواجن

سعر الفراخ

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ اليوم


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