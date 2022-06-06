اليوم السابع
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أسعار الخضروات - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:-
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلوجرام.
‏‎‏‎- البطاطس بـ4.25 جنيه.
‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ3 جنيهات .
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
‏‎‏‎- الكوسة بـ 6.5 جنيه .
‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ5.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5.5 جنيه.
‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ15 جنيها.
‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها
- فاصوليا بـ11‎ جنيها.
‏- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- بسلة بـ11 جنيها.
- بامية بـ20‎ جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
‏‎- وورق عنب بـ19 جنيها.
‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.
‏- عنب أحمر بـ25 جنيها.
- برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
- الفراولة بـ11 جنيها.
- جوافة بـ15 جنيها.
- خوخ بـ8.5 جنيه.
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات


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