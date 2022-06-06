أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلوجرام.

‏‎‏‎- البطاطس بـ4.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ3 جنيهات .

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة بـ 6.5 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ5.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ15 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها

- فاصوليا بـ11‎ جنيها.

‏- بلح بارحى بـ34 جنيها.

- بسلة بـ11 جنيها.

- بامية بـ20‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‏‎- وورق عنب بـ19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏- عنب أحمر بـ25 جنيها.

- برتقال بلدى بـ5 جنيهات.

- الفراولة بـ11 جنيها.

- جوافة بـ15 جنيها.

- خوخ بـ8.5 جنيه.