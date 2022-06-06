أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 9 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس بـ4.25 جنيه.
- البصل الأبيض بـ3 جنيهات .
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
- الكوسة بـ 6.5 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
- الباذنجان العروس بـ5.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ5.5 جنيه.
- الفلفل الألوان بـ15 جنيها.
- الليمون بـ 11 جنيها
- فاصوليا بـ11 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- بسلة بـ11 جنيها.
- بامية بـ20 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- وورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.
- عنب أحمر بـ25 جنيها.
- برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
- الفراولة بـ11 جنيها.
- جوافة بـ15 جنيها.
- خوخ بـ8.5 جنيه.
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