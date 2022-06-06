أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 6-6-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 6-6-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 89 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.829 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة.

البورصة تخسر 89 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 89 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.829 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 264.6 مليون ورقة مالية بقيمة 477.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.08%، والعرب على 15.09% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13 مليون جنيه، 12.4 ألف جنيه، 81.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.1 مليون جنيه، 74.5 ألف جنيه، 55.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12297 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4035 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2639 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3748 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1186 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 87 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.244 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.25%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 3.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.82%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.263 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.97%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 10.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.50%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 12.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.55%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 15 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 14.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.92%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.13%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.623 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.81%.