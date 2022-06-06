أسرة المجنى عليه تروى تفاصيل واقعة إطلاق نار بسبب خلاف على أرض بالدقهلية

فريق المحافظات

لقى رجل مسن مصرعه صباح اليوم على يد آخرين بسبب خلاف على أرض زراعية تم استخدام الجانى لسلاح نارى، ما أدى لسقوط شخص وإصابة 3 آخرين، حيث شهدت قرية الشيخ حمام التابعة لمدينة الجمالية صباح اليوم واقعة مؤسفة بسب الخلاف على أرض زراعية.

حيث أشترى أشقاء المجنى عليه قطعة أرض زراعية عبارة عن 4 أفدنة من 6 أشهر ولكن الجار الخلفى للأرض اعترض بسبب رغبته فى شرائها. بدأ فى المضايقات والتهديد للمجنى عليهم.

روت زوجة أحد المصابين وتدعى "هانم" أنهم يعملون فى الأرض منذ 19 عاما كمستأجرين، وبسبب رغبة مالكها البيع سألنا إن كان لدينا رغبة فى شراء الأرض، بالفعل قمنا ببيع منازلنا وشراء الأرض والبيت المجاور لها، وتفاجئنا بالجار الخلفى للأرض يقوم بتهديدنا ويبلغنا رغبته فى الأرض بالقوة. رفضنا ذلك فقام بجلب بلطجية وقاموا بإطلاق النيران على بيوتنا عدة مرات سابقة.

صباح اليوم آتى عمنا قادما من مدينة المطرية لإزالة الخلاف ووجود حل مع هذا الشخص بعد أن أخبرناه بأننا سنقوم بحرث الأرض وزراعتها فأتى للتواجد ووجود حل مع الجانى وحدث قبل ذلك جلسة عرفية عن طريق كبار البلد المختصين فى حل النزاعات بطريقة الجلسات العرفية وقام أولادى بالإمضاء عليها لعدم الدخول فى مشاكل وخلافات مع الطرف الآخر.

كان قد شيع أهالى مركز الجمالية منذ قليل جثمان المجنى عليه مجاهد أحمد المنصورى 60 سنة، وذلك بعد العرض على الطب الشرعى واستخراج تصريح الدفن ونقل الجثمان لمقابر العائلة بمدينة الجمالية.