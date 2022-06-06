أخبار مصر.. الأرصاد: أجواء حارة غدا وارتفاع آخر بكافة الأنحاء نهاية الأسبوع

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري، وتأكيد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على استمرار الأجواء الحارة خلال 48 ساعة القادمة علي كافة الأنحاء الشمالية، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة وتظل الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

التعليم تضبط 16 حالة غش بامتحانات الدبلومات الفنية اليوم

أدى طلاب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الإثنين، الامتحان في عدد 202 مادة امتحانية (192 مادة بالفترة الأولى- 10 مواد بالفترة الثانية)، داخل 3076 لجنة بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" في ثامن أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2022.

وزير خارجية الأردن: مصر لديها فائض من الكهرباء يمكنها من تصديرها للعراق

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى، أن المنفعة المشتركة هي أساس التعاون عبر آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، مشيرا إلى أن مصر لديها فائض كبير من الكهرباء وقادرة على تصدير الكهرباء إلى العراق بالربط الكهربائى مع الأردن.

الحكومة تنفى إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها لكروت ميزة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري، مُشيرةً إلى استمرار صرف المعاشات لجميع حاملي البطاقات التقليدية بدايةً من شهر يونيو الجاري من خلال آليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات إلى كروت ميزة، وهى "تحويل المعاش على الحساب الجاري الشخصي للمستفيد – أو من خلال المحافظ الإلكترونية"، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال. وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون مع الدول العربية لتعزيز أمننا القومى أشاد وزير الخارجية سامح شكري بالدور الكبير الذي لعبته الدول العراقية في التغلب على الإرهاب وتحجيمه، مشيرا لأهمية استعادة العراق وضعيته على المستوى الإقليمي والدولى، مؤكدا أن المباحثات مع الرئاسات الثلاث تطرقت لتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية التي تؤثر على منطقتنا بشكل كبير. مدبولى يكلف وزير البترول بوضع خارطة تحرك لجذب شركات دولية للاستكشافات الجديدة ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. الرئيس السيسي يصدق على قوانين خاصة بربط حسابات ختامية بالسنة المالية صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون رقم 61 لسنة 2022 بربط حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2021.2020 النقل تستورد القطار السابع لمونوريل العاصمة الإدارية نهاية الأسبوع أكدت وزارة النقل وصول 6 قطارات خاصة بخط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومخطط وصول القطار السابع في 8/6/2022 وذلك من اجمالى 40 قطار سيتم توريدهم لمشروع مونوريل شرق ‏النيل (العاصمة الإدارية)، كما يجري استكمال تصنيع باقي أسطول الوحدات المتحركة للمشروع والتي ستصل تباعاً وفقاً للجدول الزمني المحدد.

بـ5 جنيهات.. حديقة الحيوان تستقبل المصريين كل ثلاثاء طوال إجازة الصيف

أعلنت الإدارة المركزية ل حدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية عن فتح أبوابها خلال أيام اجازة اخر العام الدراسى من الساعة 9 صباحاً الى 4 مساء، وحددت سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين يوم الثلاثاء ابتداء من الشهر الحالى. بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 فى محافظة الأقصر ينشر "اليوم السابع" فى خدمة للقراء، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالكامل فى محافظة الأقصر، حيث اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح 71.22%، حيث حصل 13 طالبا وطالبة علي المراكز الأولى وحصلوا على 280 درجة.

الأرصاد: أجواء حارة مستمرة لـ48 ساعة وارتفاع آخر بكافة الأنحاء نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة خلال 48 ساعة القادمة علي كافة الأنحاء الشمالية، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة وتظل الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

ياسمين فؤاد: الدولة تقدم حوافز لدعم توطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة ستقدم حوافز لدعم توطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة، متابعة: "من ضمن المخططات وجود شركات قطاع خاص نمكنها حاليا فى منظومة تحويل شرم الشيخ خضراء من إنشاء محطات شحن كهرباء".

خالد عبدالغفار يؤكد دعم مصر للقضاء على "فيروس سي" بدولة جنوب السودان