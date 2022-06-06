أخبار البورصة اليوم الاثنين 6-6-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 6-6-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 89 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.829 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة.

البورصة تخسر 89 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 89 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 659.829 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 264.6 مليون ورقة مالية بقيمة 477.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.08%، والعرب على 15.09% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13 مليون جنيه، 12.4 ألف جنيه، 81.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.1 مليون جنيه، 74.5 ألف جنيه، 55.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 9984 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1734 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12297 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4035 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 1762 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2639 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3748 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1186 نقطة.

وصعدت أسهم 63 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 39 شركة، ولم تتغير مستويات 87 شركة.

أعلنت 3 شركات وهم مجموعة مستشفيات كليوباترا، مينا فارم للأدوية، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى 2.23 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، وشراء الثانية 20142 سهم، شراء الثالثة 262.1 ألف سهم، على التوالي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، النعيم القابضة للاستثمارات 100 ألف سهم، 615 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 8 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 750 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي مصر لصناعة الكيماويات، النعيم القابضة للاستثمارات 20 ألف سهم، 62 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 15072 سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 16089 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت الشركة المصرية لمنتجعات السياحية، إيرادات بلغت 24.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022، مقابل 18 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغت صافي خسائر الشركة 59.5 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 6.5 مليون جنيه.

وحققت الشركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، إيرادات النشاط المجمعة بلغت 94.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بزيادة نسبتها 65% بنفس الفترة من العام الماضي، وحقق صافي الأرباح زيادة ملحوظة وتحول لربح بقيمة 14.3 مليون جنيه مقارنة بخسارة في الفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك التحسن في صافي الأرباح بشكل جزئي نتيجة نجاح الشركة المتواصل في ضخ الاستثمارات التي تركز على قطاعات الأعمال عالية القيمة والربحية، بالإضافة لتحسن أداء الشركة في قطاعات أعمالها الرئيسية، خاصة قطاعات الخدمات اللوجستية وشحن البضائع ومخزن المنطقة الحرة.

بلتون

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، موافقة مجلس الإدارة على تفويض العضو المنتدب بعد استصدار مقدم العرض موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الفحص النافي للجهالة، وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 وتعديلاته الموافقة لشركة دبليو أم للاستشارات، الشراء بالقيام الفحص المالي والقانوني النافي، مع مراعاة تطبيق أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية على العرض، ولمساهمي الشركة حق قبول أو رفض العرض عند موافقة الهيئة على إعلان عرض الشراء، وللشركة الإفصاح للهيئة وللبورصة في أي وقت عن أي تطورات بشأن العرض وأي أحداث متعلقة به وفقًا لقواعد القيد، وكذلك تعيين مستشار قانوني خاص لعملية الاستحواذ وتفويضه في تحديد أتعابه.

ماريديف

قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إنه سيتم عرض عدم تصديق هيئة الاستثمار على تعيين سامر صفوت يسي ممثلًا للشخص الاعتباري، وترشيح ممثل آخر عن الشخص الاعتباري.

المؤشر للبرمجيات

قالت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، إن مجلس الإدارة وافق على اختيار شركة ركويزا للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لدراسة القيمة العادلة اللازمة لهذا الغرض وإخطار الرقابة المالية والبورصة بذلك.