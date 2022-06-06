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أخبار × 24 ساعة.. التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام

الإثنين، 06 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام زيت الطعام
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

شعبة المواد الغذائية: انخفاض سعر طن الزيت 700 جنيه والسكر 250

دعوة صريحة للفتنة.. الأزهر يرفض بشدة تصريحات مسئول هندى مسيئة للرسول

غداً.. فصل التيار الكهربائى عن 18 قرية بكفر الشيخ لإجراء أعمال الصيانة

الصحة: ننسق لتوفير 30 مليون جرعة لقاح كورونا لأفريقيا بعد توجيهات الرئيس

مدبولى يتابع موقف تنفيذ محاور الطرق الرئيسية والكباري على مستوى الجمهورية

المشاط: 5.5 مليار دولار من التمويلات التنموية وجهت للاستثمار فى رأس المال البشرى

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الأول للثانوية العامة فى السودان

الجيزة: منعنا 2000 توك توك من السير بحدائق الأهرام وتوفير سيارات فان بديلة

نيفين جامع: جار إعداد مشروع قانون لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لبعض الصناعات

وزيرة الصناعة: تخصيص أراض لعدد 79 مستثمرا بمساحة تزيد على 760 ألف متر مربع

مايا مرسى: واثقون بقضاة وقاضيات مصر فى الخروج بقانون متوازن للأحوال الشخصية

"التعليم" توجه طلاب الثانوية العامة بضرورة معرفة مقار أداء الامتحانات من الآن

التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام

 

 

 


التموين

زيت الطعام

الزيت

وزاره التموين

على المصيلحى


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