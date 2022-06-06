اليوم السابع
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أجواء حارة وشبورة صباحا ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 06 يونيو 2022 11:33 ص
أجواء حارة وشبورة صباحا ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل الارصاد الجوية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
 
- الإثنين 6 يونيو: 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
 
نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة
 
 
- الثلاثاء 7 يونيو: 
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
 
نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة
 
- الأربعاء 8 يونيو : 
 
نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة
 
- الخميس 9 يونيو: 
 
نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة
 
- الجمعة 10 يونيو: 
 
نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة
 
- السبت 11 يونيو : 
 
نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
 
 

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