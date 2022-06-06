أئمة وواعظات بوركينا فاسو: مصر تاريخ عريق وحاضر مشرِّف ومستقبل واعد.. صور

كتب ـ على عبد الرحمن

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية جولة سياحية لأئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو، على هامش فعاليات الدورة العلمية، قاموا خلالها بزيارة المتحف المصري اليوم الإثنين، والذي يعد من أهم الآثار في محافظة القاهرة، وخلال الجولة استمع المشاركون إلى شرح تفصيلي حول آثار المصريين القدماء ومدى ما وصلت إليه حضارتهم من تقدم وازدهار.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن أئمة وواعظات بوركينا فاسو، أبدوا انبهارهم بهذه الحضارة العريقة، كما أبدوا انبهارهم بالحضارة المصرية على اختلاف مراحلها التاريخية وحتى عصرنا الحاضر، مؤكدين أن مصر تاريخ عريق وحاضر مشرِّف ومستقبل واعد، متمنين أن تتكرر زيارتهم لمصر مرات ومرات، فهي حقًا بلد الحضارات وبلد الأمن والأمان الذي يشعر به كل من وطئت قدمه أرض مصر الطاهرة.

وأكد أئمة وواعظات بوركينا فاسو، أن الله حبا مصر وشعبها بالخيرات والبركات فهي خزائن الأرض، وفي ختام الجولة السياحية قدم المشاركون الشكر لوزارة الأوقاف ولأكاديمية الأوقاف الدولية على هذه الدورة المتميزة وما شملته من مناهج علمية وكرم ضيافة، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.