وفد من جامعة نورث كارولاينا الأمريكية يزور كلية هندسة منسوجات المنصورة الجديدة

الدقهلية - مرام محمد

استقبل رئيس جامعة المنصورة الجديدة الدكتور معوض الخولي، الدكتور أحمد الشافعى الأستاذ بكلية المنسوجات بجامعة نورث كارولاينا بأمريكا (North Carolina State University’s Wilson College of Textiles).

وتأتى الزيارة فى إطار استعدادات جامعة المنصورة الجديدة، لاستقبال أولى دفعات كليه علوم وهندسة المنسوجات بالجامعة وتعتبر نظيرتها بالولايات المتحدة الأمريكية من أقدم و أولى كليات النسيج على مستوى العالم والكلية الوحيدة فى الولايات المتحدة المكرسة بالكامل للمنسوجات ودعم الصناعة وتطوير البحث فى هذا المجال المتطور.

وقد رافق رئيس الجامعة فى الاستقبال الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة جامعه المنصورة الجديدة، وكان بصحبة الزائر كلا من الدكتور إيهاب عبد اللطيف وكيل كليه العلوم بجامعه المنصورة، والدكتور عبد الرحمن محمد الباحث بقسم تكنولوجيا المنسوجات بالمركز القومى للبحوث بمصر.

وتأتى الزيارة فى إطار استعداد جامعه المنصورة الجديدة لاستقبال أولى دفعات كلية علوم وهندسة المنسوجات العام الدراسى المقبل.

وقد استهل رئيس الجامعة اللقاء بالترحيب بالوفد وقدم شرحاً وعرضا تقديميا عن الجامعة ومجالات وبرامج الدراسة والتجهيزات الموجودة بالجامعة ككل مع التعرض بالتفصيل لكلية علوم وهندسة المنسوجات من قاعات تدريس ومعامل متخصصة والخدمات التى تقدمها الجامعة لطلابها، وتبع العرض زيارة تفصيلية على أرض الواقع للوقوف على الإمكانيات والتجهيزات الخاصه بالكلية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الشافعي، حرص جامعة نورث كارولاينا الأمريكية على التعاون مع جامعة المنصورة الجديدة فى منح درجات علمية مزدوجة، وقد أثنى على ما شاهده فى جامعة المنصورة الجديدة من إمكانيات و تجهيزات ومعامل على مستوى الجامعة ككل و على مستوى كليه علوم و هندسه المنسوجات بشكل خاص وأن ما رآه على أرض الواقع يضاهى أعرق كليات المنسوجات فى العالم و أن مصر تستعد لتكون الرائد الأول لهذه الصناعه فى أفريقيا بهذه الإمكانيات التعليمية الهائلة فى المستقبل القريب.

وأضاف الدكتور معوض الخولي، أن كليه علوم وهندسة المنسوجات تضم أربعة برامج دراسيه؛ اثنين منهما يتبعان هندسة المنسوجات وهما: برنامج هندسة كيمياء البوليمرات وألوان المنسوجات، وبرنامج علوم وهندسة مواد المنسوجات، وقسمين يتبعان لعلوم المنسوجات وهما: برنامج إدارة وتسويق الملابس والمنسوجات، وبرنامج تصميم المنسوجات والموضة، وأن الكليه تلقى دعما خاصا من القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة لإحداث طفرة فى صناعة المنسوجات وعودة الريادة لمصر على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.