وزير داخلية فرنسا: إصابة ومقتل 16 شخصا جراء سوء الأحوال الجوية فى البلاد

فاطمة شوقى

أعلن وزير الداخلية الفرنسى "جيرالد دارمانان" إصابة خمسة عشر شخصا بجروح بينهم اثنين فى حالة خطيرة، كما لقيت امرأة (30 عاما) مصرعها فى بلدة "روان" وذلك جراء سوء الأحوال الجوية.

وقال الوزير "دارمانان" - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم، الأحد - إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة جراء العواصف التى ضربت جزءا كبيرا من البلاد أمس السبت، أحدهما فتاة تبلغ من العمر 13 عاما وتوفت المرأة غرقا فى روان.. موضحا أنه تم حشد 2400 رجل إطفاء لتقديم المساعدات اللازمة، معربا عن شكره لرجال الإطفاء لسرعة استجابتهم وتدخلهم

وأكد الوزير الفرنسى أن العواصف طالت 65 إقليما فى نفس الوقت فى البلاد حيث أنها لم تحدث منذ عشرين عاما.. مشيرا إلى أنه سيقترح نهاية الأسبوع الجارى على رئيسة الوزراء الفرنسية "إليزابيث بورن" إعلان "حالة كوارث طبيعية ".

وأضاف الوزير "دارمانان" أن 15 ألف منزل لا يزالون يعانون من انقطاع الكهرباء نتيجة العواصف صباح اليوم، الأحد، وكانت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الفرنسية قد أعلنت فى وقت سابق رفع حالة الطوارئ للمستوى البرتقالى، والتى كانت مفروضة فى 25 إقليما وذلك بعد أن تسبب الطقس السيئ أمس، السبت، فى أضرار جسيمة ووفاة امرأة.

يذكر أن العواصف الرعدية تسببت فى تأخير حركة السكك الحديدية وأضرمت النيران فى منزل.