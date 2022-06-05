والدة ساندى: زوجة عمها قتلتها عشان غيرانة منها وواقفة تضحك في قفص المحكمة

كتب بهجت أبو ضيف

قالت والدة الطفلة ساندي، ضحية زوجة عمها التي قتلتها خنقا، ووضعت جثتها داخل جوال، وتخلصت من جثتها أمام مسكن العائلة بإحدى قرى الصف، في محافظة الجيزة، إن المتهمة ارتكبت الجريمة بسبب غيرتها من "ساندي"، لكون الطفلة محبوبة من أفراد العائلة، وتتمتع بالمرح.

أضافت والدة الطفلة لـ"اليوم السابع"، أن المتهمة كانت تضحك، وتحاول استفزازهم خلال وجودها في قفص المحكمة، أثناء نظر أولى جلسات محاكمة المتهمة، بمحكمة جنوب الجيزة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اختفاء طفلة تدعى ساندي تبلغ من العمر 5 سنوات، والعثور على جثتها بعد مرور عدة ساعات داخل جوال أمام المنزل فجرا، وفحص رجال المباحث عددا من الأشخاص من جيران أسرة الضحية، والمترددين على منزل القتيلة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد أسرتها لكشف آخر المشاهدات للطفلة، وتبين عدم إصابات ظاهرية بها.

ورصدت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، إلقاء أحد الأشخاص الجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة، من أعلى منزل مجاور لمسكن الضحية.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وأكدوا أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت وعقب اكتشاف تغيبها، بحثوا عنها دون جدوى، حتى فوجئوا بالعثور على الجثة فجرا ملقاة أمام المنزل.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن زوجة عم الطفلة استدرجتها وخنقتها ووضعت جثتها داخل جوال، ثم ألقته من أعلى السطح أمام المنزل، بسبب خلافات بينها وبين والدة الطفلة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتها إلى النيابة التي قررت حبسها.