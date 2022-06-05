واشنطن: ملتزمون بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية أمام تهديدات بيونج يانج

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ذكرت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، في بيان ، أنها على علم بإطلاق صواريخ باليستية متعددة من قبل كوريا الشمالية، وأنها تتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي منذ قليل أن كوريا الشمالية أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى تجاه البحر الشرقي صباح اليوم الأحد، بعد يوم من ختام التدريبات المشتركة بين سول وواشنطن.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية عن بيان أصدره الجيش "إنه تم رصد عمليات الإطلاق من المناطق المحيطة بسونان في بيونج يانج، وليس هناك أي معلومات متوفرة حتى الآن"، وقال مصدر مطلع إن صواريخ تم اطلاقها من موقعين على الأقل، ويجرى التأكد.

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد اختتمتا أمس مناورة مشتركة استمرت ثلاثة أيام في المياه الدولية قبالة أوكيناوا، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 4 سنوات و7 أشهر التي يتم فيها استخدام حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية في تدريب مشترك.