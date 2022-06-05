مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين فى قصف 32 منقطة شرق أوكرانيا

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن كليتشكو قوله "بالنسبة للانفجارات التي وقعت صباح اليوم في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالعاصمة، أصيب شخص وتم نقله إلى المستشفى ولم نرصد حتى الآن حالات وفاة جراء الضربات الصاروخية على منشآت البنية التحتية".



وبحسب كليتشكو، لا تزال الخدمات تعمل في المناطق المتضررة.



وفي نفس السياق، شنت القوات الروسية، هجمات على 32 منطقة شرق أوكرانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 13 آخرين وإلحاق أضرارا بعشرات المباني السكنية والمنشآت الحيوية.