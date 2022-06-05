مقتل مسن وإصابة آخر بطلق نارى بسبب الخلاف على قطعة أرض فى الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

شهدت منطقة شمال الدقهلية، مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية، بسبب الخلاف على قطعة أرض صباح اليوم، حيث استخدم الجاني سلاحا ناريا "خرطوش"، تسبب في وفاة مسن وإصابة آخر، أثناء تواجدهما داخل أرض محل النزاع بينهما.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة الجمالية، يفيد بسقوط قتيل وآخر مصاب نتيجة الخلاف على قطعة أرض.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل مسن ويدعى مجاهد أحمد عبدة المنصوري 60 عاما، مصاب بطلق نارى خرطوش بالصدر والكتف الايمن واصابة آخر تم تحويل الجثمان للطب الشرعي بالمنصورة للتشريح وبيان سبب الوفاة، وتحويل المصاب إلي مستشفي الجمالية بشمال الدقهلية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.