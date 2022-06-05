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معهد تيودور بلهارس ينظم أولى ندواته عن تغيرات المناخ وتأثيرها على البيئة المائية

الأحد، 05 يونيو 2022 01:58 م
معهد تيودور بلهارس ينظم أولى ندواته عن تغيرات المناخ وتأثيرها على البيئة المائية وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة حنان خفاجى مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حول تنظيم ندوة بعنوان "التغيرات المُناخية ومدى تأثيرها على البيئة المائية والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان".
 
وأشار التقرير إلى أن الندوة هى الأولى التي ينظمها البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية التابع لمعهد تيودور بلهارس؛ تهدف لمناقشة قضايا التغيرات المُناخية، وبحث سبل إدارة الأزمات الناجمة عنها، و التعرف على المشاكل البيئية والصحية الناتجة عن التغيرات المُناخية فى مصر، ووضع حلول مُقترحة للتكيف معها والتخفيف من آثارها السلبية.
 
تضمنت الندوة عدة محاضرات؛ حيث قدمت د. ناهد إسماعيل المُشرف الفني على برنامج التغيرات المُناخية مُحاضرة، حول دور البرنامج والمهام التي يقوم بها فى مجال قضايا التغيرات المُناخية، وشارك د.سمير طنطاوي استشارى التغيرات المُناخية لمكتب الأمم المتحدة، وعضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC) بمحاضرة، حول الجهود الوطنية للتعامل مع التغيرات المناخية، كما قدم د. السيد جمال بمعهد بحوث البترول محاضرة بالاشتراك مع دار النشر "السيفير" العالمية، أوضح فيها أهمية محرك البحث (REAXYS)، وكيفية استخدامه لمعرفة أهم الأبحاث المتعلقة بالتلوث والمناخ.
 
كما تضمنت الندوة محاضرة بعنوان "تأثير التغيرات المناخية على الأمراض المعدية والأمراض التى تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، قدمتها د. أمل سعد الدين بالمركز القومي للبحوث، وخبير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات الحكومية IPCC).
 
وشملت الندوة محاضرة عن التغيرات فى درجات الحرارة بين الماضي والحاضر والسيناريوهات المُستقبلية للارتفاع فى درجات الحرارة؛ قدمتها د.أميرة ناصر خبيرة بالهيئة المصرية للأرصاد الجوية، وكذلك محاضرة لقسم بحوث البيئة بالمعهد، حول تلوث المياه العذبة بالسيانو بكتيريا كنتيجة لظاهرة الإثراء البيولوجي بسبب التغيرات المناخية ودور التغير المُناخي فى ظهور بعض أنواع القواقع الناقلة للأمراض فى غير بيئتها الطبيعية، وكذلك تأثير التغيرات المُناخية على الزراعة والإنتاج الحيواني.
 
وأوضح التقرير، أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات المُزمع عقدها، من خلال البرنامج البحثي للتغيرات المُناخية بالمعهد استعدادًا لمُؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيرالمُناخ (cop27)، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل.
 
شارك فى الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس والبحوث من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية المصرية التابعة للوزارة والجهات المعنية بالتغيرات المناخية.

التغيرات المناخية

اخبار مصر

تيودر بلهارس

اخبار مصرية

التعليم العالى


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