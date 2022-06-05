اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

الأحد، 05 يونيو 2022 11:40 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين علي الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية بالقرب من مدينة الباجور، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

تلقت غرفة عمليات إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين علي الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية بالقرب من مدينة الباجور.

بالانتقال الفورى والدفع بـ9 سيارات تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين سوزوكي ونصف نقل ونتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين من مستقلي السيارتين، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الباجور العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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