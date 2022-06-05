مصرع طيارين اثنين إثر تحطم طائرتهما بسبب عطل فنى شمال الأردن

لقى طياران اثنان مصرعهما في تحطم طائرتهما بسبب عطل فني أثناء عملية تدريب شمال الأردن، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الحدث.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بتعرض إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROB) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، ما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.
وأوضح المصدر في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، أن الحادث أسفر عن مقتل كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.
ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالأردن الطيارين أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان.
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