اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 11:02 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرع طيارين اثنين إثر تحطم طائرتهما بسبب عطل فنى شمال الأردن

الأحد، 05 يونيو 2022 09:50 ص
مصرع طيارين اثنين إثر تحطم طائرتهما بسبب عطل فنى شمال الأردن تحطم طائرة - ارشيفية
كتب سمير حسنى ووكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طياران اثنان مصرعهما في تحطم طائرتهما بسبب عطل فني أثناء عملية تدريب شمال الأردن، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الحدث.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بتعرض إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROB) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، ما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.

 

وأوضح المصدر في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، أن الحادث أسفر عن مقتل كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.


ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالأردن الطيارين أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان.

 


الاردن

تحطم طائرة

اخبار الاردن

حوادث الطائرات


الموضوعات المتعلقة

ملك الأردن يبحث هاتفيا مع الرئيس الفرنسى سبل تعزيز التعاون الثنائى

السبت، 04 يونيو 2022 05:39 م

الأردن: نترقب نتائج فحوصات حالات التسمم مجهولة المصدر فى جرش

السبت، 04 يونيو 2022 08:00 ص

انعقاد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية العليا للشراكة التكاملية الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن.. سلطان الجابر يثمن دعم قيادات الدول الثلاث للشراكة.. ويؤكد: نواة لشراكة أكبر تسهم فى بناء قاعدة اقتصادية مستدامة

الجمعة، 03 يونيو 2022 03:09 م

مصر تستضيف الاجتماع الأول للجنة الشراكة مع الإمارات والأردن خلال يوليو

الجمعة، 03 يونيو 2022 12:08 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة