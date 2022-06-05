محافظ سوهاج يلتقى رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية.. صور

سوهاج - محمود مقبول

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الأول مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل زيادة كميات القمح الموردة إلى شون وصوامع المحافظة، والتأكيد على دور الجمعيات الزراعية في توعية وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة من القمح، بحضور أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، ومحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، ورؤساء الجمعيات الزراعية بمراكز "جهينة، ساقلتة، سوهاج، العسيرات، أخميم، المنشاة، طهطا " .

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع، أن مسألة توريد الأقماح هذا العام تعد أمن قومي نظرا لما يشهده العالم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشددا على مسئولية الجمعيات الزراعية، وأهمية التعاون وتكثيف الجهود لتوريد جميع الكميات المستهدفة من القمح.

وأشار " الفقي " إلى تشكيل لجان من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومديرية الزراعية، والنيابة الإدارية؛ لحصر ومراجعة عمل كافة الجمعيات الزراعية، وتحديد الجمعيات الأكثر والأقل توريدا للأقماح.

واستمع المحافظ إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات الزراعية حول سبل زيادة الكميات الموردة من الأقماح هذا العام، مشددا على أنه لا مجال للتقصير أو التهاون.



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (1)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (2)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (3)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (4)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (5)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (6)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (7)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (8)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (9)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (10)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (11)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (12)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (13)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (14)



المحافظ واجتماع رؤساء الجمعيات الزراعية (15)