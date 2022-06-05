محافظ المنوفية يواصل لقاءاته بالمواطنين لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم.. صور

المنوفية – محمود شاكر

واصل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته اليومية مع المواطنين بمقر مكتبه بالديوان العام لبحث شكواهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، حيث وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بدراسة إمكانية عمل كشك لمواطنة من ذوى الهمم بقرية منشأة سيف بمركز ومدينة الباجور مراعاة لحالتها الصحية والاجتماعية ومساعدتها على تحمل أعباء المعيشة.

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع جهاز الشرطة واتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية بنى غريان يتضرر من قيام جاره ببناء سور أمام منزله وذلك بالمخالفة للقانون.

كما التقى محافظ المنوفية بمواطنة بقرية فيشا الصغرى مركز الباجور تلتمس فيه توفير العلاج الطبيعى والمائى لنجلها البالغ من العمر 8 سنوات ويعانى من مرض ضمور العضلات، وعلى الفور كلف المحافظ مدير منطقة التأمين الصحى بإنهاء الإجراءات الخاصة بالعلاج.

واستمع المحافظ إلى شكوى مواطن ببركة السبع يتضرر من ورش تصليح السيارات الكائنة بمنطقة سكنه وذلك كونها تتسبب فى إحداث تكدس مرورى بالمنطقة مما يعرض حياتهم وحياة أولادهم للخطر نظرا لكثرة الحوادث، وقد أمر المحافظ بنزول لجنة من إدارة البيئة بالمحافظة للمعاينة واتخاذ اللازم حفاظا على أرواح المواطنين.

كما كلف المحافظ المستشار الهندسى للمحافظة بفحص شكوى مواطن بناحية ميت خاقان بشبين الكوم يلتمس رصف شارع المدينة المنورة بحى ميت خاقان لتحسين الحالة العامة للطريق.

يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المواطنين التى يعقدها محافظ المنوفية بشكل يومى مع أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وطلباتهم ومحاولة إيجاد حلول لها وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.





جانب من لقاءات محافظ المنوفية



محافظ المنوفية يبحث شكاوى المواطنين (1)



محافظ المنوفية يبحث شكاوى المواطنين (2)



محافظ المنوفية يبحث شكاوى المواطنين (3)