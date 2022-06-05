محافظ أسوان: مهلة أسبوع لعمد ومشايخ القرى لحل تعثر بعض المشروعات.. صور

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مهلة أسبوع أمام أهالى القرى والمناطق التى شهدت اعتراضات، من بعض المواطنين على تنفيذ مشروعات حياة كريمة، حيث سيتم منح فرصة أخيرة أمام عمد ومشايخ وقيادات هذه القرى لإقناع هؤلاء المواطنين بأهمية هذه المشروعات فى الارتقاء بمعيشتهم وتحسين جودة الحياة.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية بحضور نائبه أحمد شعبان ، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ، وأيضاً مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية ، فضلاً عن ممثلى لجنة دار الهندسة بمجلس الوزراء.

وقال المحافظ: لن نسمح بحدوث أى تعطيل أو تعثر للمشروعات الجارية حيث سيتم سحب الأعمال والمعدات بشكل نهائى، لافتاً إلى أن هذا يحتاج إلى تكثيف الوعى ودرجة الإدراك بأن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى" فرصة ذهبية، وغير قابلة للتكرار مرة أخرى على مدار العقود القادمة لأنه تم رصد اعتمادات مالية كبيرة وغير مسبوقة.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء أشرف عطية معدلات تنفيذ المشروعات الجارية فى المرحلة الأولى والتى تشمل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة حيث تم الانتهاء من 239 مشروعا بتكلفة تصل لأكثر من 2.8 مليار جنيه.

فى حين جار العمل بعدد 638 مشروعا بتكلفة تصل لأكثر من 15.8 مليار جنيه، بينما جار إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالي المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2016 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرية وتابع و 380 نجعا وكفرا وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

وأثناء الإجتماع راجع أشرف عطية الموقف التنفيذى للمشروعات مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولى القطاعات التنفيذية حيث شدد على سرعة التعامل مع التحديات والصعاب التى تعوق تنفيذ بعض المشروعات لوضع حلول سريعة لها، وخاصة التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والجهات المختصة بأعمال المرافق العامة والبنية التحتية لإنهاء التعارضات بينهما أثناء تنفيذ العديات للخطوط الرئيسية والشبكات على هذه الطرق.

وشدد على الإسراع فى إنهاء تركيب محطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى داخل القرى والنجوع التابعة للقرى الأم بالتوازى مثل قرى العون الغذائى ووادى عبادى ووادى خريب وعرب كيما وغيرها، بجانب إنهاء تركيب شبكات الغاز الطبيعى تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف للطرق الرئيسية والداخلية، مع بدء التشغيل التجريبى للمشروعات التى قاربت على الانتهاء.