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ما عقوبة جريمة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع في القانون؟

الأحد، 05 يونيو 2022 12:00 ص
ما عقوبة جريمة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع في القانون؟ محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون رقم 175 لسنة 2018، جرم تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت".
 
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية من 50  ألف إلى 100 ألف جنيه.
 
وتنص المادة -309 - مكرر من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا فى حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص، كما تنص  المادة -326 - من قانون العقوبات أنه فى حالة الابتزاز المادى، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أى شىء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
 
 

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