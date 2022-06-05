اليوم السابع
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لأصحاب المنشآت التجارية والسكنية.. سخان المياه الشمسى هيوفر لك فى الكهرباء

الأحد، 05 يونيو 2022 08:00 ص
لأصحاب المنشآت التجارية والسكنية.. سخان المياه الشمسى هيوفر لك فى الكهرباء الطاقة الشمسية
كتبت ـ رحمة رمضان

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إذا كنت من أصحاب المنشآت التجارية أو السكنية، فإن الاعتماد على  سخان المياه الشمسي سيوفر لك الكثير من الأموال بفاتورة استهلاك كهرباء ، ويرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريدون معرفته عن  مميزات سخان المياه الشمسي:
 
1-يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.
 
2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.
 
3ـ لا ينبعث منه أى ضوضاء أو أضرار.
 
4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام الغاز والكهرباء.
 
5ـ توفير الماء الساخن ليلا ونهارا حتى عند انقطاع التيار الكهربائى.
 
6ـ يحافظ على الشكل الداخلى بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.
 
7ـ يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.
 
8ـ يوجد سعات مختلفة لـ سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

السخان الشمسي

الطاقة الشمسية


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