كيف يحدث صفير الصدر؟.. التدخين أبرز السباب

كتب – حسام الشقويرى

صفير الصدر هو عبارة عن صفير بنبرة عالية يصدر عند التنفس، وغالباً ما يرتبط بصعوبة في التنفس. وقد يحدث الصفير أثناء دفع النفس خارج الجسم (الزفير) أو أثناء سحب النفس (الشهيق)، حسبما نشر موقع mayoclinic

ويُمكن أن ينجم صفير الصدر عن تهيُّج وتضيق في الممرات الهوائية في أي مكان كان، بدءً من الحلق ونزولاً إِلى الرئتين، وتشمل الأسباب الأكثر شيوعاً وراء تكرار صفير الصدر الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، إِذ يُسبب كلا المرضين تضييق وتشنج في الممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين (التشنج القصبي).

ورغم ذلك يُمكن أن يؤدي أي التهاب في الحلق أو في الممرات الهوائية الكبيرة إِلى صفير الصدر. وتتضمن الأسباب الشائعة الالتهاب وردة الفعل التحسسية أو الانسداد بجسم معين كأن يكون نتيجة الإصابة بورم أو دخول جسم غريب اثناء التنفس.

ويُمكن أن تؤدي جميع الحالات التالية إلى صفير الصدر:

حالات الحساسية

التأق (ردة فعل تحسسية شديدة كأن تكون نتيجة التعرض لعضة حشرة أو تناوِّل الدواء)

الربو

توسُّع القصبات (حالة رئوية مزمنة لا يُمكن التخلص فيها من المواد المخاطية بسبب توسع القصبات الهوائية الطبيعي)

التهاب القصيبات (خاصةً لدى الأطفال الصغار)

التهاب الشعب الهوائية

ربو الأطفال

داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) تفاقم (داء الانسداد الرئوي المُزمِن) — زيادة الأعراض سوءًا

انتفاخ الرئة

التهاب لسان المزمار (تورُّم "غطاء" القصبة الهوائية)

استنشاق جسم غريب: الإسعافات الأولية

داء الارتداد المعدي المريئي (GERD)

فشل القلب

سرطان الرئة

الأدوية _خاصة الأسبرين)

انقطاع النفس الانسدادي النومي. (حالة يتوقف فيها التنفس ثم يبدأ مرةً أُخرى أثناء النوم)

الالتهاب الرئوي

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) - خاصة عند الأطفال الصغار

التهاب الممرات التنفسية (خاصةً لدى الأطفال الأصغر من عمر السنتين)

التدخين

خلل وظيفي في الحبال الصوتية (حالة تؤثر على حركة الحبال الصوتية)