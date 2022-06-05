اليوم السابع
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فرنسا.. رشق مارين لوبان بالبيض خلال جولة ميدانية شمال البلاد.. فيديو

الأحد، 05 يونيو 2022 08:20 م
فرنسا.. رشق مارين لوبان بالبيض خلال جولة ميدانية شمال البلاد.. فيديو مارين لوبان
كتب محمد جمال

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تعرضت زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" فى فرنسا مارين لوبان للرشق بالبيض خلال جولة ميدانية شمالى البلاد، ووثقت مقطع فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل لحظة رشق فرنسيين زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليمينى بالبيض فى منطقة سانت أمان شمال فرنسا.

وبمجرد أن أصابت البيضة رأسها، انحنت لوبان، حيث قام حراسها الشخصيون بتغطيتها على الفور وسارعوا لمنع أى حادث آخر.

وفى تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال المتحدث باسم الحزب سيباستيان تشينو: "ألقى شخص مهمش كان يقف أمام مكتبنا بيضة فى اتجاه مارين لوبان التى كانت محمية وبالتالى لم يصبها شيء".

وأشار أن الأمور عادت إلى طبيعتها على الفور وأن كل شيء على ما يرام، ولا يوجد أى خدش.


مارين لوبان

فرنسا

انتخابات فرنسا

باريس


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