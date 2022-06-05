اليوم السابع
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غدا.. أمينة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تزور طاجيكستان

الأحد، 05 يونيو 2022 12:39 م
غدا.. أمينة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تزور طاجيكستان رئيس طاجيكستان
كتبت: هناء أبو العز

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تقوم الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا هيلجا ماريا شميد غدا الاثنين بزيارة إلى طاجيكستان تستمر يومين.

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الأحد ان شميد سوف تعقد اجتماعات مع مسئولين رفيعى المستوى كما تحضر المؤتمر الدولى الثانى رفيع المستوى حول العقد الدولى للعمل "المياه من أجل التنمية المستدامة" 2018-2028.

وأضاف البيان ان الزيارة سوف تركز على مساعدة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لحكومة طاجيكستان فى الاستجابة للتداعيات الأمنية لأفغانستان ولا سيما على حدودها الجنوبية كما سيتم افتتاح منتدى المرأة للمياه وستركز الأمينة العامة على دعم منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا للتعاون فى مجال المياه العابرة للحدود لا سيما فى ضوء تغير المناخ والدور المهم للمرأة فى هذا الصدد. كما ستركز المناقشات - بحسب البيان - على دعم منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا لطاجيكستان فى تنفيذ أجندة الإصلاح الوطنية.

وذكر البيان ان شميد سوف تلتقى مع رئيس طاجيكستان إمام على رحمون ووزير الخارجية سيروج الدين محى الدين والعقيد رجب على رحمونالى قائد قوات الحدود الطاجيكية.

واوضح البيان أنه فى دوشانبى سوف تلتقى شميد مع نائب رئيس البرلمان ديلرابو منصورى وهو أيضًا رئيس تحالف البرلمانيات فى طاجيكستان كما ستجرى مناقشات مع ممثلى منظمات المجتمع المدني.

 


منظمة الامن

اوروبا

طاجيكستان


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