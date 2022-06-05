عمدة موسكو يوقع اتفاقية تعاون وتوأمة مع رئيس وزراء لوجانسك

أ.ش.أ

وقع عمدة مدينة موسكو، سيرجي سوبيانين مع رئيس وزراء جمهورية لوجانسك سيرجي كوزلوف ، اتفاقية تعاون وتوأمة بين العاصمة الروسية موسكو ومدينة لوجانسك .

وكشف عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - عن خطط لإعادة إعمار مدينة لوجانسك واستعادة الحياة الطبيعية بها .

وأضاف أن " موسكو ستقدم مساعدات إنسانية وستسهم في ترميم البنية التحتية الاجتماعية والهندسية لمدينتي لوجانسك ودونيتسك، كما وقعنا اتفاقيات لتطوير مشاريع اجتماعية واقتصادية مع سلطات لوجانسك".

وقال لقد " وضعنا الخطط لإعادة إعمار لوجانسك وعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة، وذلك عن طريق ترميم المدارس والمستشفيات والمباني السكنية"، مؤكدا أن موسكو ستساهم في إصلاح أنابيب الغاز وشبكات المياه والكهرباء والطرق ، معربا عن ثقته في نجاح العمل المشترك مع حكومة لوجانسك بفضل دعم السكان .