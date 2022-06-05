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عمدة لوغانسك: القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بعض المناطق في سيفيرودونيتسك

الأحد، 05 يونيو 2022 06:37 م
عمدة لوغانسك: القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بعض المناطق في سيفيرودونيتسك اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد عمدة لوغانسك، أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بعض المناطق في سيفيرودونيتسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية، سيرجي كاراكيف، اليوم الأحد أن 95% من قواته في حالة جاهزية قتالية.

وأشار كاراكيف في تصريحات، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إلى مواصلة إعادة تجهيز القوات الصاروخية الاستراتيجية بصواريخ "أفنجارد" الفرط صوتية، إلى جانب خطط لوضع الفوج الأول من صواريخ سارمات الباليستية العابرة للقارات في مهمة قتالية حتى نهاية العام بعد انتهاء برنامج التجارب.

وأعلن كاراكيف في وقت سابق أن منظومة سارمات ليس لها مثيل في العالم، فيما تم الإطلاق الأول لهذه الصواريخ في الـ20 من أبريل الماضي ضمن برنامج التجارب الرسمية.

 

 


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