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عضو بالبرلمان الأوروبى: زيلينسكى خدع الدول الأوروبية لتزويد كييف بالأسلحة

الأحد، 05 يونيو 2022 08:53 م
عضو بالبرلمان الأوروبى: زيلينسكى خدع الدول الأوروبية لتزويد كييف بالأسلحة زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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أكد عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، أن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي خدع الدول الأوروبية لتزويد كييف بالأسلحة، وبالتالي خلق عن عمد بؤرة توتر جديدة في أوروبا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال عضو البرلمان الأوروبي، إن فولوديمير زيلينسكي تمكن من الاستفادة بسرعة من العمى الأوروبي، ونجح في أسر العواصم الأوروبية، التي أصبحت الآن جاهزة للانتحار الاقتصادي والجيوسياسي من أجل إرضائه.

وتابع عضو البرلمان الأوروبي أن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا يزيد من التوترات في أوروبا ويمكن أن يلحق الضرر بجميع الأطراف.

 


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