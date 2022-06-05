طارق شوقى: يجب توجيه الطلاب للتعلم فقط وإتقان المعرفة

كتب ــ محمود طه حسين

رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على سؤال حول طبيعة المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة هل بابل شيت أم مقالية والإجابة في كراسة إجابة؟ قائلا: لا يجب أن يتعلم الطلاب من أجل نوعية امتحان كما تعلمين جيدا وإنما كل هذه الأسئلة تهدف إلى التحضير بشكل معين وبعضها يحاول استنباط طرق الغش وهكذا وكنا لا نسأل مثل هذه الأسئلة في زماننا، وأتمنى أن نوجه الطلاب للتعلم فقط وإتقان المعرفة وعندها سوف يستطيعون الإجابة على أى شىء يواجهون به.

وتابع الوزير فى رده على أسئلة جروبات أولياء الأمور على "واتس اب": اعتاد الكثيرون في الآونة الأخيرة طرح أسئلة لا تنتهي في أمور فنية ليست من شأن غير المختصين، ويسألون عن من يضع الامتحان ومن يصحح الامتحان وشكل الامتحان وعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات كل هذه أمور مستحدثة يجب أن تتوقف تماما والمؤسسة التعليمية فقط تدير الامور الفنية والطلاب ينفذون التعليمات ويتعلمون وهو ما يسير عليه العالم كله.



أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إن المديريات التعليمية تسلمت صباح اليوم الأحد، بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022، من الكنترولات، موضحة أنه يتم توزيعها على المدارس اليوم ليتم تسليمها للطلاب خلال الساعات القادمة. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التى سوف يؤدى بها الطالب امتحان المواد غير المضافة للمجموع هى نفس اللجنة والمدرسة التى سيؤدى فيها الامتحان فى المواد الدراسية الأساسية التى تبدأ 26 يونيو الجارى.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.