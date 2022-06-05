صحيفة إسبانية تكشف خلافا جديدا بين شاكيرا وبيكيه على الأولاد.. التفاصيل

فاطمة شوقى

علقت صحيفة "الدياريو" الإسبانية على انفصال النجم الإسبانى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وزوجته المغنية الكولومبية شاكيرا بعد 12 عاما، قائلة إن شاكيرا الآن لم يصبح لديها شىء تعيش من أجله في برشلونة سوى أبنائها، فعلى الرغم من أن خيانة بيكيه لها قوية إلا أنها لن تغادر بدون أبنائها.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أن الفنانة الكولومبية لا تريد الاستمرار في العيش في برشلونة، فليس لديها أصدقاء أو عائلة سوى بيكيه، كما أن وزارة المالية الإسبانية تطاردها بسبب الضرائب، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع أن تترك المدينة الإسبانية بسبب رفض بيكيه الانفصال عن أطفاله وألمح بأنهم ولدوا في برشلونة، ونشأوا فيها ولديهم مدرستهم وأصدقائهم.

عاشت شاكيرا ، 45 عامًا ، وبيكيه ، 35 عامًا ، معًا لمدة اثني عشر عامًا ، رغم عدم رغبتهما في الزواج ، ولديهما طفلان ، ميلان ، 9 أعوام ، وشاشا ، 7 أعوام.

يذكر أن شاكيرا تم نقلها بواسطة سيارة اسعاف من منزلها إلى المستشفى، بعد الإعلان عن انفصالها عن بيكيه ، ولكن أوضحت مصادر أن هذا ليس له علاقة بالانفصال وانما مرتبط بحادث تعرض لها والدها وهو في أحد مستشفيات برشلونة ويتماثل للشفاء.