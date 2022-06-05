اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 10:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة إسبانية تكشف خلافا جديدا بين شاكيرا وبيكيه على الأولاد.. التفاصيل

الأحد، 05 يونيو 2022 09:43 ص
صحيفة إسبانية تكشف خلافا جديدا بين شاكيرا وبيكيه على الأولاد.. التفاصيل شاكيرا وبيكيه
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علقت صحيفة "الدياريو" الإسبانية على انفصال النجم الإسبانى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وزوجته المغنية الكولومبية شاكيرا بعد 12 عاما، قائلة إن شاكيرا الآن لم يصبح لديها شىء تعيش من أجله في برشلونة سوى أبنائها، فعلى الرغم من أن خيانة بيكيه لها قوية إلا أنها لن تغادر بدون أبنائها.

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أن الفنانة الكولومبية لا تريد الاستمرار في العيش في برشلونة، فليس لديها أصدقاء أو عائلة سوى بيكيه، كما أن وزارة المالية الإسبانية تطاردها بسبب الضرائب، ولكنها في نفس الوقت لا تستطيع أن تترك المدينة الإسبانية بسبب رفض بيكيه الانفصال عن أطفاله وألمح بأنهم ولدوا في برشلونة، ونشأوا فيها ولديهم مدرستهم وأصدقائهم.

عاشت شاكيرا ، 45 عامًا ، وبيكيه ، 35 عامًا ، معًا لمدة اثني عشر عامًا ، رغم عدم رغبتهما في الزواج ، ولديهما طفلان ، ميلان ، 9 أعوام ، وشاشا ، 7 أعوام.

يذكر أن شاكيرا تم نقلها بواسطة سيارة اسعاف من منزلها إلى المستشفى، بعد الإعلان عن انفصالها عن بيكيه ، ولكن أوضحت مصادر أن هذا ليس له علاقة بالانفصال وانما مرتبط بحادث تعرض لها والدها وهو في أحد مستشفيات برشلونة ويتماثل للشفاء.


شاكيرا

بيكيه

انفصال شاكيرا

برشلونة

اسبانيا


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة