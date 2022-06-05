شخص يتخلص من تاجر مواشى لخلافات مالية فى بنى سويف

أقدم شخص على التخلص من تاجر مواشى ببنى سويف وإلقاء جثته بالمياه لخلافات مالية بعدما قام باستدراجه لمنطقة نائية وضربه على رأسه والقاءه فى المياه، قبل أن تتمكن القوات من ضبطه.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنى سويف يفيد بورود بلاغ باختفاء تاجر مواشى يدعى "ر. م. م " مقيم دائرة المركز، والذى وجه بسرعة تشكيل فريق بحثى لفحص البلاغ وملابساته.

شكل اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث لسرعة كشف ملابسات اختفاء تاجر، وضم فريق البحث العميد منصور الدغيدى رئيس البحث الجنائى بنى سويف، والمقدم أشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف ومعاونوا المباحث، حيث تمكن فريق البحث من تحديد مكان المجنى عليه حيث عثروا عليه جثة هامدة وبه إصابات بالرأس وغارقا فى المياه بالقرب من قرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف والزرابى التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

وتوصلت التحريات أن وراء الواقعة أحد أقارب المجنى عليه حيث تربطهما صلة أبناء عمومة، فى ظل وجود خلافات فى التجارة بينهما على آثرها استدرجه بدعوى تصفية الحسابات، وأثناء سيرهما انتهز الفرصة بعدم وجود مارة بالطريق وغافله وضربه على رأسه فسقط مغشيا عليه وبعدها ألقاه فى المياه وفر هاربا.

وتمكن المقدم أشرف الخولى رئيس مباحث مركز شرطة بنى سويف من ضبط المتهم فجرا بعد عمل عدة أكمنة ثابتة وأخرى متحركة.