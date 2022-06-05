سلموها ابنها من الحضانة وقالو لها نايم فطلع ميت.. مأساة تهز إسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

حررت أسرة طفل يبلغ عام ونصف بمحافظة الإسكندرية محضر بوفاته داخل حضانة شرق الإسكندرية واكتشاف الوفاة فور استلام الطفل فى نهاية اليوم وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة.

البداية تلقت مديرية امن الإسكندرية بلاغا يفيد بتحرير أسرة طفل محضر بوفاته داخل إحدى الحضانات بالمنطقة، الواقعة شرقي محافظة الإسكندرية ، وحررت الأسرة محضرا رقم 221 لعام 2022.

وقال شهود يوم الواقعة الأم ذهبت لاستلام طفلها فسلموها الطفل وأبلغوها أنه نايم لكن وجدت أن نفسه متوقف وأزرق، لتكتشف وفاته ، وذكرت الاسرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك روايتان الأولى أن مشرفة الحضانة أعطت للطفل دواء الحساسية بجرعة خاطئة أدت لوفاته، وفي رواية أخرى، تعرض الطفل للاختناق، نتيجة التفاف حبل حول رقبته «التتينه» وتباشر نيابة المنتزه بالإسكندرية التحقيقات فى الواقعة واستدعت مسئول الحضانة والمشرفين لاستجوابهم وتفريغ الكاميرات فى الواقعة.