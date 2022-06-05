سلطات دونتيسك تعلن تدمير موقع للجيش الأوكراني على محور أفدييفكا

وكالات

أعلنت سلطات دونيتسك، اليوم الأحد سيطرة قواتها بدعم من الجيش الروسي، على بلدة جديدة، ليصل عدد البلدات والمدن المحررة إلى 227 منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.



وأضافت القوات أنها تواصل تدمير موقع الجيش الأوكراني على محور أفدييفكا، حيث يعمل سلاح المدفعية بتنسيق الإحداثيات مع وحدات الاستطلاع الجوي فى كشف نقاط التمركز الأوكرانية واستهدافها، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".



وكانت السلطات في دونيتسك قد أعلنت فى وقت سابق، مقتل خمسة مدنيين وإصابة 24 آخرين بينهم طفل جراء قصف للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.