اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 08:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سلطات دونتيسك تعلن تدمير موقع للجيش الأوكراني على محور أفدييفكا

الأحد، 05 يونيو 2022 07:23 م
سلطات دونتيسك تعلن تدمير موقع للجيش الأوكراني على محور أفدييفكا أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطات دونيتسك، اليوم الأحد سيطرة قواتها بدعم من الجيش الروسي، على بلدة جديدة، ليصل عدد البلدات والمدن المحررة إلى 227 منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.


وأضافت القوات أنها تواصل تدمير موقع الجيش الأوكراني على محور أفدييفكا، حيث يعمل سلاح المدفعية بتنسيق الإحداثيات مع وحدات الاستطلاع الجوي فى كشف نقاط التمركز الأوكرانية واستهدافها، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".


وكانت السلطات في دونيتسك قد أعلنت فى وقت سابق، مقتل خمسة مدنيين وإصابة 24 آخرين بينهم طفل جراء قصف للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة