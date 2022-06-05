سقوط مزور الشهادات الطبية والمستندات في الوايلي

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صاحب محل تصوير، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) بإستغلال المحل المملوك له لمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والمنسوب صدورها إلى العديد من الجهات الحكومية والخاصة وإستخدام تلك المحررات فى النصب والإحتيال على عدد من الشركات بإدعائه بأنه يعمل لدى تلك الجهات المشار إليها ، ويقوم بتحصيل مبالغ مالية من تلك الشركات نظير إعطائهم خطابات مزورة منسوب صدورها لتلك الجهات وتحصيل تلك المبالغ المالية لنفسه ، وقيامه بالهروب .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (38 شهادة مخالصة مزورة بالكامل، منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية – 51 إيصال إستلام نقدية مزورة بمبالغ مالية مختلفة منسوب صدورها إلى إحدى الجهات الحكومية – 44 وثيقة تأمين عن الحرائق مزورة منسوب صدورها إلى إحدى الشركات– مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامى – هاتف محمول – جهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين أنه "محمل بــبرامج الحذف والتعديل والإضافة " الفوتوشوب" التى يستخدمها المتهم فى التزوير"- العديد من صور شهادات مخالصات المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والمُستخدمة فى نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى المؤثم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.