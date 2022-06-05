رئيس وزراء اليابان: لن نتهاون فى تهديد أمن البلاد

أ ش أ

ندد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بالاستفزازات الكورية الشمالية وإطلاقها 8 صواريخ باليستية صباح اليوم الأحد، مؤكدا أن حكومته قدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية، ولن تتهاون في تهديد أمن البلاد.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله - في تصريح للصحفيين في محافظة فوكوشيما شمال شرقي طوكيو - "لا يمكننا أن نتسامح مع عمليات إطلاق الصواريخ هذه لأنها تهدد سلام واستقرار المجتمع الدولي، وسنواصل بذل قصارى جهدنا لجمع المعلومات وتعزيز المراقبة بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".