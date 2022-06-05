اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 08:02 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء اليابان: لن نتهاون فى تهديد أمن البلاد

الأحد، 05 يونيو 2022 06:43 م
رئيس وزراء اليابان: لن نتهاون فى تهديد أمن البلاد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
أ ش أ

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ندد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بالاستفزازات الكورية الشمالية وإطلاقها 8 صواريخ باليستية صباح اليوم الأحد، مؤكدا أن حكومته قدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية، ولن تتهاون في تهديد أمن البلاد.
 
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله - في تصريح للصحفيين في محافظة فوكوشيما شمال شرقي طوكيو - "لا يمكننا أن نتسامح مع عمليات إطلاق الصواريخ هذه لأنها تهدد سلام واستقرار المجتمع الدولي، وسنواصل بذل قصارى جهدنا لجمع المعلومات وتعزيز المراقبة بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".
 

اليابان

فوميو كيشيدا

رئيس الوزراء اليابانى

كوريا الشمالية

اليابان وكوريا الشمالية


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