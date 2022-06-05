حصاد الوزارات.. التعليم تبدأ تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية وتوجه بمراعاة الدقة

شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
شكرى يؤكد دعم مصر لكافة الجهود الرامية لحماية الأطفال وإنهاء الانتهاكات
التعليم تبدأ تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022 وتوجه بمراعاة الدقة
وزير التعليم: إلغاء النماذج الاسترشادية والإجابات النموذجية من قاموس التعليم
التعليم تضبط 45 حالة غش وحيازة محمول بامتحانات الدبلومات الفنية
التضامن تدشن مرحلة جديدة من برامج التوعية بأضرار المخدرات فى المناطق المطورة
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