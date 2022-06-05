اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التعليم تبدأ تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية وتوجه بمراعاة الدقة

الأحد، 05 يونيو 2022 05:10 م
حصاد الوزارات.. التعليم تبدأ تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية وتوجه بمراعاة الدقة وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

الدبلومات الفنيه

التضامن الاجتماعى

اضرار المخدرات

وزيره البيئه


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