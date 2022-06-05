حبس عصابة استولت على أموال المواطنين في البنوك برسائل مفخخة في القاهرة

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال المواطنين في البنوك برسائل مفخخة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة النصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، ومديرية أمن المنيا، تم استهداف (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى وتم ضبطهم، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة – 5 ساعات يد – مبلغ مالى) جميعها من متحصلات نشاطهم الإجرامى، بفحص الهواتف المضبوطة تبين إحتوائها على (العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – تطبيقات تسوق إلكترونى – إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – رسائل نصية يقوم المتهمين بإرسالها للضحايا تؤكد ضلوعهم فى ذلك النشاط الإجرامى).

كما أمكن الاستدلال على عدد (6) أشخاص من المجنى عليهم ، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والإحتيال من قِبل المتهمين ، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المضبوطات من حصيلة ذلك النشاط فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.