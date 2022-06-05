اليوم السابع
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حالات طرد المستأجر من العقار وفقا لنصوص القانون.. تعرف عليها

الأحد، 05 يونيو 2022 04:00 ص
حالات طرد المستأجر من العقار وفقا لنصوص القانون.. تعرف عليها مجمع محاكم
كتب أحمد حسني

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يتساءل البعض من المواطنين، عن حالات طرد المستأجر طبقاً للقانون، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن حالات طرد المستاجر وفقاً للقانون، كالآتى:.
 
-أن يكون العقار آيلا للسقوط، أو تهدم جزء منه.
 
- عدم دفع المستأجر للإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالدفع، أو الامتناع عن الدفع دون مبرر تقدره المحكمة.
 
- تأجير العقار أو العين من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
 
- ترك العين للغير بقصد الاستغناء.
 
- استعمال العين بطريقة تضر سلامة المبنى، أو تضر بالصحة العامة، أو تنافي الآداب وكل ذلك يقرره حكم قضائي.
 
- تغيير نشاط العين المؤجرة، أو استخدامها في غير الغرض الذي أُجرت من أجله.
 
- وفاة المستأجر دون أن يمد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه وبعد أن يثبت أنهم لم يكونوا مقيمين معه وقت الوفاة بسنة على الأقل.
 
- الحكم على المستأجر بالسجن فى جريمة تمس السمعة.
 
 
 
 

طرد المستاجر

حالات طرد المستاجر

القانون المصرى

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