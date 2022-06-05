تنفيذ 50% من أعمال تأهيل تأهيل ترعتى المشالب واللوزى فى دمياط.. صور

دمياط - معتز الشربينى

تابع المهندس نادى سمير وكيل وزارة الرى لمحافظتى دمياط وبورسعيد المهندس محمد روميه مدير عام رى دمياط أعمال تأهيل الترع بدائرة الإدارة منها: أعمال ترعة المشالب بطول 9.3 كم، حيث تم تنفيذه 4.5 كم، وفى ترعه أم عامر بطول 4.5كم، ما تم تنفيذه 2.15 كم، وفى ترعه مقطع سعد بطول 12.7 كم ما تم تنفيذه 4 كم، ترعة اللوزى بطول 2.4كم، ما تم تنفيذه 1.1كم

كما تم تنفيذ أعمال تبطين 45 مترا طوليا "خرسانة" و40 مترا طوليا "دبش" بالجنابية الخامسة و50 مترا طوليا "دبش" بفرع 1 الـ8 آلاف، وتم البدء فى أعمال تكاسى الدبش بالجنابية الثانية بـ60 مترا طوليا "قاع" وبر أيسر بزمام هندسة رى المطرية.

كما تابعت مديرية الرى أعمال تطهير ونزع الحشائش من ترعة الشرقاوية.



تبطين الترع بدمياط (1)



تبطين الترع بدمياط (2)