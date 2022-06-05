"تعليم الإسكندرية" يحيي اليوم العالمي للبيئة بمشاركة 498 مدرسة

الاسكندرية جاكلين منير

دشِّنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية اليوم الأحد، مبادرة بعنوان (النظافة ثقافة)، وذلك لإحياء اليوم العالمى للبيئة تحت شعار (لا نملك سوى أرض واحدة).

وقالت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية أن المبادرة تأتى فى إطار إيمان تعليم الإسكندرية بدور المؤسسات التربوية فى توعية وتثقيف العاملين بها وأبنائها الطلاب والبيئة المحيطة وتشجيع الأنشطة البيئية وتعزيز الوعى بالقضايا البيئية الهامة ويتم تفعيل المبادرة بالمدارس غير المخصصة لعقد لجان امتحانيه بجميع الإدارات التعليمية، وتتضمن فعاليات تفعيل المبادرة عدة محاور، منها فعاليات تشجير المدارس وتزيين أسوار المدارس بألوان علم مصر، وترشيد استهلاك المياه، وكيفية الحد من تلوثها، وعمل جداريات فنية حفاظا على الذوق العام وإعادة تدوير المخلفات وتنظيم نداوت بالمدارس عن كيفية المحافظة على البيئة والتغيرات المناخية التى طرأت على العالم فى الآونة الأخيرة.

وفى سياق متصل أكدت أن جميع عناصر العملية التعليمية شاركت اليوم من طلاب ومعلمين ومديرى مدراس وعمال ومديرى مراحل بمتابعة وإشراف مديرى عموم الإدارات، وبلغ عدد المدارس المشاركة (498) مدرسة شاركت اليوم فى تفعيل المبادرة منها (272) مدرسة ابتدائية، و(168) مدرسة إعدادية، و(58) مدرسة ثانوية، وسيتم تكريم المدارس الفائزة على مستوى الإدارة وعلى مستوى المديرية، مُشيرةً إلى أن المحافظة على البيئة واجب قومى، وتتضافر جهود جميع الجهات والهيئات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى لخلق بيئة أفضل وأكثر أمانا لنا وللأجيال القادمة.

وأوضحت وكيل المديرية أنه يُحتفل باليوم العالمى للبيئة للدعوة إلى إحداث تغييرات تحويلية فى السياسات والاختيارات لتمكين العيش فى وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة لأن هذا الكوكب هو موطننا الوحيد ويجب علينا حماية موارده.