تعرض معلم وحكم كرة قدم لحادث سير ونقلهما إلى المستشفى

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة العمليات الرئيسية للنقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارا بتعرض المعلم وائل فاروق مدرس التربية الرياضية بمدرسة عمر بن عبد العزيز الرسمية، وحكم كرة القدم، إلى حادث سير أثناء ذهابه إلى مقر عمله، ما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى فى حالة خطرة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، سيد آدم رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشرق القاهرة وأمين صندوق زمالة المعلمين، بالتوجه إلى المستشفى لمتابعه حالته الصحية، وهو ما قام به على الفور وتقديم كل الدعم له ولأسرته، متمنياً له الشفاء العاجل.