تأشيرة "إتياس".. كل ما تريد معرفته حول الوثيقة الإلكترونية الجديدة للسفر لأوروبا

فاطمة شوقى

تعتبر تأشيرة "اتياس" ETIAS نظام أوروبى لمعلومات السفر والتصاريح، والذى يأذن ويتتبع الزوار من البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة للوصول إلى منطقة شنجن، أمرا ضرورويا خاصة في دول أمريكا اللاتينية للذهاب إلى القارة العجوز.

ويهدف هذا النظام الإلكتروني الجديد إلى أن يكون وسيلة لتعزيز الأمن للسياح الذين يرغبون في زيارة أوروبا، بالإضافة إلى ذلك "ستقوم بجمع وتتبع وتحديث البيانات الضرورية المتعلقة بالزوار من أجل تحديد ما إذا كان دخولهم إلى دول منطقة شنجن آمنًا"، حسبما قالت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية.

ما المستندات التي يجب تقديمها للسفر إلى منطقة شنجن؟

يجب تقديم طلب إتياس ETIAS تقريبًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى السفارة أو القنصلية. سيتعين على الأشخاص تقديم تفاصيل جواز سفرهم، بالإضافة إلى الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والعنوان وتقديم معلومات حول عملهم وصحتهم. ستكون الخطوة الأخيرة هي الإجابة على سلسلة من أسئلة الأمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعر المتوقع سيكون 7 يورو لكل طلب ، على الرغم من أن هذا قد يختلف بمجرد فتحه. في حالة القصر ، لن يدفعوا أي رسوم ويمكن السداد ببطاقة ائتمان أو بطاقة خصم. وبالمثل ، عند تقديم طلب ETIAS ، يجب على البيروفيين تلبية المتطلبات التالية:

جواز سفر صالح لمدة 3 أشهر من تاريخ الوصول المتوقع.

طريقة دفع صالحة مثل بطاقة الائتمان.

عنوان بريد إلكتروني حالي حيث يجب أن يتلقوا تأكيدًا على الموافقة على تصريح ETIAS الخاص بهم.

من لحظة الموافقة على تأشيرة ETIAS ، أمام السائح 3 سنوات لاستخدامها حتى انتهاء صلاحية تصريح السفر أو جواز السفر ، وتجدر الإشارة إلى أنه قبل هذا الإجراء الجديد ، كان بإمكان السائحين دخول أوروبا لأغراض العمل أو السفر فقط لمدة أقصاها 90 يومًا.

هذا يعني أنه اعتبارًا من بداية العام المقبل ، يجب على المواطنين إضفاء الطابع الرسمي على زيارتهم في نظام معلومات السفر الأوروبي والترخيص (ETIAS). لهذا ، يجب عليهم ملء نموذج لن يستغرق أكثر من 10 دقائق.

منذ متى يدخل نظام ETIAS حيز التنفيذ وما هي المستندات المطلوبة؟

بحلول مايو 2023 سيكون بالفعل حقيقة واقعة ، لذلك ، من المقدر أنه سيتم تمكين المواطنين قبل أسابيع من هذا التاريخ لبدء عمليتهم.

ما الدول التي تحتاج إلى ETIAS؟



في المجموع ، هناك 60 دولة يتعين عليها التقدم بطلب للحصول على اتياس ETIAS.